Basket, Fortitudo Agrigento con la testa a Torino

Agrigento si gode i numeri da «americano» di Simone Pepe e pensa al big match di domenica a Torino. Dopo il successo in terra laziale, la Fortitudo adesso è chiamata alla seconda delle due trasferte consecutive, ad attenderla la prima della classe.

Torino comanda la classifica con 28 punti, Agrigento segue a 26, come Casale Monferrato. Nella gara di andata Agrigento ha battuto la capolista e adesso sogna il colpaccio.

Da Latina per coach Cagnardi sono arrivate indicazioni importanti. La Fortitudo ha vinto al culmine di una sfida intensa, contro un avversario ostico, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket per 87-93.

«Come tutte le partite di questo campionato - dice Cagnardi - per noi era una sfida fondamentale. Il primo tempo ci ha visto in grossa difficoltà, siamo stati contratti e poco accesi dal punto di vista agonistico. Nel secondo tempo i ragazzi hanno cambiato passo, hanno messo sul parquet tutto quello che avevano. Con un rimo offensivo più alto abbiamo ottenuto due punti importantissimi e adesso ci concentriamo sulla trasferta di Torino che sarà altrettanto difficile».

Con una ottima prova di squadra ed uno straordinario Simone Pepe, 33 pt (6/7 da 3), la Fortitudo Agrigento quindi sbanca a Latina e bissa la vittoria dell'andata. Per la squadra di Cagnardi 4 i giocatori in doppia cifra. Oltre Pepe, James 17 pt, De Nicolao 14, Easley 12. Per la Fortitudo a segno anche Chiarastella e Rotondo con 6 punti a testa, 4 Moretti, mentre solo 2 punti per Ambrosin.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE