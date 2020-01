Fortitudo, esame con Treviglio. De Nicolao: "Il tifo può aiutarci"

Dopo la batosta in terra campana la Fortitudo ritorna nel suo fortino per riprendere a macinare punti. La squadra di Coach Cagnardi domani alle 18, nella partita valevole per la quarta giornata di ritorno, ospita la BCC Treviglio, reduce da due sconfitte consecutive.

L'ultima in ordine di tempo è quella patita per mano della Reale Mutua Torino (68-80). Agrigento, nonostante la sconfitta di Scafati, rimane nelle zone alte della classifica, mentre i bergamaschi occupano - con 18 punti - il sesto posto in classifica.

Nell'ultima casalinga, l'effetto PalaMoncada ha spinto De Nicolao e compagni ad una straripante vittoria ai danni di Casale Monferrato. Sono stati i duemila spettatori di quella partita a dare qualcosa in più, mentre un palcoscenico del genere ha spesso l'effetto di mandare in confusione gli avversari. «Giocare al PalaMoncada - ammette il playmaker Giovanni De Nicolao - è davvero importante, la carica del nostro pubblico ci mette energia. Corriamo e difendiamo di più. In partita è importante sentire la spinta dei tifosi nei momenti di difficoltà e quando le cose vanno bene ci caricano ulteriormente».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE