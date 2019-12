Seap Aragona in grande forma, vittoria schiacciante contro il Cerignola

Vittoria schiacciante per la Seap Dalli Cardillo Aragona. Al PalaNicosia di Agrigento il sestetto biancazzurro del coach Luca Secchi ha battuto il Cerignola 3-1. Il match della decima giornata di serie B1 ha visto due squadre agguerrite.

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha schierato inizialmente Trabucchi in palleggio, Aricò opposto, Composto e Manzano al centro, Donà e Moneta schiacciatrici, Vittorio libero. Nel corso della partita Secchi ha utilizzato la schiacciatrice Falcucci e la centrale Facendola. Il Volley Cerignola, allenato da Marco Breviglieri, ha risposto con Muzi in regia, Morone opposto, Astarita e Martilotti martelli-ricevitori, Dell’Ermo e Neriotti centrali, Pisano libero. Un solo cambio durante il match per le pugliesi, con l’ingresso in campo dell’esperta Bellapianta.

La partita inizia a favore delle biancazzurre che partono concentrate e determinate. La squadra di Secchi gioca un ottimo match e al primo parziale è avanti 8-6. Lo strappo decisivo arriva a metà set (16-9). Il Cerignola non riesce più a tornare nel set ed il capitano Melissa Donà chiude 25-17.

Il sestetto pugliese torna in campo con maggiore veemenza e detta legge: 5-8 e 7-16: il Cerignola non commette più errori ed il set si chiude nettamente a favore delle ospiti: 13-25.

Nel terzo parziale la squadra del presidente Nino Di Giacomo parte con il freno a mano tirato ed il Cerignola ne approfitta per portarsi sul 2-5. La Seap Dalli Cardillo Aragona si ricompatta e riapre il set. Due punti consecutivi di Ambra Composto rimettono in careggiata le aragonesi: 16-17. Finale di set equlibratissimo, ma la Seap Dalli Cardillo Aragona perde per infortunio il capitano Melissa Donà che deve abbandonare anzitempo la partita. Nel finale la schiacciatrice Moneta realizza i punti più importanti del parziale. Poi l'attacco sbagliato della Astarita regala il set alla formazione di casa: 25-22.

Anche il quarto set inizia nel segno del Volley Cerignola, che prova a spingere per allungare ulteriormente la partita: 1-4 e 4-6. Le padrone di casa rientrano prepotentemente in partita con un ottimo gioco di squadra. Aragona si porta sul 15-12. Cerignola è squadra fin troppo esperta e riesce a impattare nel finale: 18-18 e 21-21. La squadra di coach Luca Secchi trova la giusta concentrazione per correre a vincere la partita. La Seap Dalli Cardillo Aragona chiude la partita al primo tentativo con la centrale Elisa Manzano: 25-22. Tre punti importantissimi per la squadra del presidente Nino Di Giacomo che sale in classifica a quota 22 e riduce lo svantaggio dal Cerignola in vetta con 26 punti, ma che deve ancora osservare un turno di riposo.

