Trasferta fastidiosa in Piemonte, la Fortitudo cerca il colpaccio

Fortitudo Agrigento al giro di boa. Il campionato, infatti, procede spedito anche nel periodo natalizio e, domenica, i biancazzurri sono attesi sul difficile parquet del PalaFerraris di Casale Monferrato - l'ultima vittoria risale al 2016 - per il primo match del girone di ritorno contro la Novipiù.

La chiusura del girone d'andata permette di fare un'analisi di questa prima parte di campionato: il rosterdi coach Devis Cagnardi si insedia al 2° posto in classifica a quota 18 punti, con 9 vittorie - 6 in casa e 3 fuori casa - qualificandosi, a distanza di tre anni dall'ultima partecipazione, alla Final Eight di Coppa Italia.

Eccezion fatta per la sconfitta casalinga nel derby contro Trapani, i biancazzurri hanno trasformato il PalaMoncada in una fortezza dove sono cadute, a turno, tutte le «big» del girone (Casale Monferrato, Scafati, Latina, Torino, Rieti e Tortona).

