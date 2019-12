James, il grande talento della Fortitudo: la squadra prende il volo

Quando James gira con la sua media, Agrigento è inarrestabile. Lo dicono le statistiche, l'americano della Fortitudo è un fattore. Giovane, forte, un talento che ha ancora margini di crescita e che si candida a recitare un ruolo da protagonista assoluto nel campionato di Serie A2.

Un vero ciclone nella partita di domenica al PalaMoncada, dove Agrigento batte Rieti 92 a 81 conquistando la settima vittoria stagionale ed agganciando le prime tre e con una partita ancora da recuperare (giovedì si gioca a Treviglio).

Cagnardi come sempre non ama spendere parole sui singoli, elogia la panchina, sottolinea come chi si è alzato a gara in corso ha dato il suo contributo. E' vero, oltre al talento indiscusso di James, la Fortitudo ha potuto contare sulla forza del gruppo. De Nicola playmaker di buona personalità, preciso nel dettare i tempi di gioco. Bene capitan Chiarastella, un punto di riferimento per i compagni, così come Easlay ed Ambrosin.

