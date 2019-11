Cammarata, 79 piloti al via: tutto pronto per lo slalom

Tutto pronto per la settima edizione dell'Autoslalom «Città di Cammarata e San Giovanni Gemini», ventiduesimo e decisivo appuntamento stagionale con il Campionato siciliano della specialità, sesta e penultima tappa del Challenge Palikè, quest'anno alla ventunesima edizione.

La competizione, si disputerà oggi e domani, lungo un selettivo tracciato di 2,990 km ricavato tra le due cittadine agricole dell'Agrigentino comprese nel comprensorio dei Monti Sicani. A testimonianza del lavoro di grande qualità portato a compimento nelle settimane scorse dal comitato organizzatore per la promozione dell'evento, sono alla fine 79 gli iscritti alla sfida automobilistica tra i birilli.

Tra tutti spicca il mazarese Girolamo Ingardia, sei vittorie stagionali ed un titolo di vice campione siciliano Slalom oramai in tasca. Il portacolori della Trapani Corse proverà così in terra agrigentina a centrare la settima affermazione al volante dell'agile Ghipard Ghi008 Suzuki, con la quale si è aggiudicato, da ultimo ed in successione, gli Slalom Monte Bonifato, ad Alcamo e della Città Iblea, a Comiso.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

