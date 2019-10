Fortitudo, oggi derby col Trapani: una settimana con sfide verità

Prima la Pallacanestro Trapani, poi l'Orlandina. Inizia una settimana importante per la Fortitudo Agrigento che - nel turno infrasettimanale di oggi - sfiderà i granata sul proprio parquet e poi, domenica 3 novembre al PalaFantozzi di Capo d'Orlando, i paladini.

Avendo saltato la trasferta di Treviglio a causa dello sciopero e del maltempo, i biancazzurri ne hanno approfittato per preparare al meglio la doppia sfida contro le altre due compagini siciliane del Girone Ovest di A2. Due vinte e due perse per i granata di coach Parente che puntano ad agganciare la zona playoff.

Agrigento vuole consolidare il fortino casalingo e far suo quello che è stato presentato come il derby “delle streghe” con chiaro riferimento alla ricorrenza di Halloween. «Sarà quasi certamente un derby intenso. Forse non vedremo una bella pallacanestro ma noi in casa non possiamo regalare punti». Present così la partita il ds Cristian Mayer. «Dobbiamo - aggiunge - scendere in campo con voglia e intensità, ma anche cattiveria agonistica e concentrazione. Contro Scafati, ad esempio, ho visto la giusta determinazione, questo ci ha condotto alla vittoria».

