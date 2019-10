Fortitudo Agrigento, tutto pronto per il debutto

Tutto pronto al Palamoncada per il debutto stagionale della M Rinnovabili Agrigento. La Fortitudo domani alle 18 sarà di scena davanti al proprio pubblico, che si spera accorra numeroso sugli spalti. I biancazzurri affronteranno la Junior Casale. La partita è valevole per la prima giornata del campionato di serie A2 Ovest.

Intanto parte del roster della prima squadra, è stato ospite dell'istituto comprensivo Esseneto di Agrigento. Accompagnati da Alessio Bazan, allenatore di Real Basket, società satellite della Fortitudo Agrigento, il coach Devis Cagnardi ed alcuni giocatori della prima squadra hanno incontrato gli studenti e si sono posti sotto il «fuoco incrociato» delle loro domande.

Un'iniziativa voluta dalla società per promuovere la pallacanestro nelle scuole ed invitare i giovani alla partita di domenica. Alla Fortitudo serve la spinta del pubblico. Lo stesso coach Cagnardi confida molto nel sostegno dei tifosi per partire con il piede giusto.

Questo campionato di serie A2 di pallacanestro riserva alcune novità. La seconda serie nazionale si presenta ancora una volta rinnovata e competitiva più che mai rispetto alla passata stagione, con 14 squadre per ciascun girone - Est e Ovest - e 26 giornate di regular season anziché 30. La novità principale è riservata proprio al termine della regular season, quando tutte le squadre parteciperanno alla cosiddetta fase ad orologio che prevede l'incrocio tra i due gironi, per un totale di ulteriori 6 gare per ciascuna squadra.

