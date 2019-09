Nell'Agrigentino strade rovinate dalla pioggia, annullato il "Fabaria Rally"

Annullati il 25° «Fabaria Rally» e il primo «Historic Fabaria» in calendario per sabato e domenica prossimi lungo le strade dell'agrigentino. A causa delle recenti piogge, la carreggiata della strada provinciale «Aragona», su cui si sarebbero dovute svolgere 3 delle 8 prove speciali, è stata invasa dai detriti facendo saltare la competizione che difficilmente potrà essere recuperata in tempi brevi visto che si devono rinnovare tutte le autorizzazioni e rimettere a posto le tessere di un mosaico abbastanza complesso considerata la necessità di assicurare la massima sicurezza non solo ai piloti, ma anche al pubblico.

Alla data di scadenza fissata al 31 agosto scorso ben 58 equipaggi avevano fatto arrivare alla Proracing, società sportiva organizzatrice dell'evento, la loro adesione. Immediata comunicazione è stata fatta ai piloti che, pertanto, non raggiungeranno Favara da cui si sarebbe dovuto accendere il semaforo verde di una competizione dal passato lungo e prestigioso che ha sempre richiamato i migliori driver siciliani e non solo.

C'è rammarico tra gli organizzatori costretti a bruciare almeno sei mesi di lavoro, ma non rassegnazione visto che la rinuncia all'appuntamento sportivo del prossimo fine settimana, tanto atteso dagli amanti delle corse automobilistiche, non è dipesa da loro inefficienze ma da causa maggiore.

