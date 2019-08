Fortitudo Agrigento pronta al primo incontro: si unisce anche Easley

Proseguono gli allenamenti della Fortitudo Agrigento agli ordini del coach Cagnardi in vista dei prossimi impegni. Dopo una settimana di ritardo si è aggregato al resto del gruppo anche Tony "Jet" Easley. L’americano dopo le visite mediche, nel pomeriggio di ieri, si è allenato con tutta la squadra.

Grande attesa per il primo incontro in programma domenica 1 settembre al palazzetto comunale di Sant’Agata di Militello. I biancazzurri, alla prima uscita stagionale, affronteranno in amichevole Capo d’Orlando. Palla a due alle 18:00. Giorno 4 settembre invece ci saraà la prima amichevole al PalaMoncada durante la quale la squadra di Devis Cagnardi affronterà la Green Basket Palermo. Palla a 2 alle 18.

I presupposti sono positivi e c'è tanta voglia di fare un buon lavoro di squadra. Il gruppo appare infatti più forte dopo il mercato estivo ed è molto atteso dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

