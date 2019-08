Seap, la società chiude l'accordo con Ambra Composto

Altra conferma in casa Seap - Dalli Cardillo Aragona: per il prossimo campionato di serie B1, la società del presidente Nino Di Giacomo, che nei giorni scorsi aveva annunciato la prosecuzione del rapporto con la palleggiatrice Martina Baruffi e la schiacciatrice Carolina Falcucci, ha infatti definito l'accordo con Ambra Composto.

La centrale, originaria di Palermo, è stata tra le protagoniste della bellissima e straordinaria passata stagione in B2. Ambra Composto è stata una delle migliori centrali del campionato sia per le prestazioni fornite in campo che per la quantità di punti messi a segno.

L'esperta giocatrice sarà dunque a disposizione del nuovo coach Luca Secchi e proverà a dare il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

