Fortitudo Agrigento, addio definito a Marco Evangelisti

La Fortitudo Agrigento e Marco Evangelisti si separano. Dopo cinque anni di vittorie, record ed emozioni vissute e condivise, la società saluta con immutato affetto, Marco Evangelisti.

Capitano, nelle due ultime stagioni, Marco è stato punto di riferimento di grandi e piccoli. La società ha ringraziato Marco Evangelisti per l’impegno profuso.

“Cinque anni sono cinque anni 5 anni - ha detto Evangelisti -. Il primo giorno che sono arrivato ho promesso che avrei dato tutto me stesso per la Fortitudo Agrigento, dopo tutto questo tempo non ho rimpianti perché so che ho mantenuto la mia promessa. Purtroppo da quest’anno le nostre strade si separeranno, ma almeno per me, rimarrà il ricordo di 5 anni bellissimi e pieni di soddisfazioni. Ringrazio tutti i tifosi che mi sono stati vicini in questi cinque anni e auguro a loro e alla società altrettante soddisfazioni. Un ringraziamento speciale - conclude - va a tutti i miei compagni di squadra (tutti ragazzi incredibili) ed anche a tutti i ragazzini che in questi anni ho allenato con cui ho instaurato un rapporto veramente speciale. Grazie di tutto a tutti"

© Riproduzione riservata