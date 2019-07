Fortitudo, il primo obiettivo è la Supercoppa di Lega

Agrigento ha già un obiettivo. Superare la fase a girone della Supercoppa di Lega. Una nuova formula cui prenderanno parte tutte le formazioni del campionato di A2, per un vero e proprio trofeo che punta a rendere stimolante il pre-campionato. «Il girone nel quale siamo stati inseriti è sicuramente di alto profilo». Commenta coach Cagnardi, la cui squadra dovrà misurarsi con tre big della pallacanestro meridionale.

Sette i gironi della fase di qualificazione. La Fortitudo Agrigento è stata inserita nel «Girone Azzurro». Il roster della città dei templi, affronterà la Pallacanestro Trapani, l'Orlandina Capo d'Orlando ed il Napoli basket.

«Le due siciliane - dice ancora il coach - sono una realtà alla ribalta, Capo d'Orlando non nasconde velleità di promozione dopo aver sfiorato, anzi toccato la serie A lo scorso campionato, Trapani ha costruito un roster di primissima fascia e Napoli ad oggi è protagonista di un mercato che ne dimostra le ambizioni. Chiaramente le partite si svolgeranno in una fase di pre-stagione che condizionerà non poco i valori in campo».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE