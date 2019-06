Fortitudo, oggi è il giorno del nuovo tecnico Davis Cagnardi

È il giorno di Davis Cagnardi alla Fortitudo. Questa mattina il successore di Franco Ciani sarà presentato alla stampa. All'incontro con i giornalisti, prenderanno parte anche il presidente, Salvatore Moncada e il direttore sportivo Cristian Mayer.

La conferenza stampa si terrà al PalaMoncada di Porto Empedocle. L'arrivo del coach dovrebbe dare il via ad alcune operazioni di mercato. Cristian Mayer si è mosso in questi giorni in punta di piedi per strappare i profili giusti alla concorrenza.

Bisogna costruire il quintetto. Servono un centro ed un playmaker di personalità. Agrigento ha già perso Giacomo Zilli che non ha resistito al richiamo della sua Udine e rischia di perdere altri pezzi se non si muove con i tempi giusti. Mayer nel frattempo lavora per nomi più o meno noti. Per portarli ad Agrigento il capo dell'area tecnica deve però agire con prudenza.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

