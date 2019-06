La Sport Winner di Menfi protagonista alle isole Egadi

La Sport Winner di Menfi protagonista alle Egadi Swin Race 2019, la traversata di 4,5 chilometri, giunta alla settima edizione.

Nella favolosa area marina protetta delle isole Egadi ed in particolare nel tratto di mare che unisce Levanzo a Favignana il gruppo di Menfi ha ottenuto due primi posti con altrettanti atleti e altri ottimi risultati.

Chiara Catanzaro prima classificata nella classe senior femminile con il tempo di 1 ora e 18 minuti. In classifica generale femminile si è piazzata al sesto posto. Fausto Firreri primo nella categoria Finp 45 maschile con il tempo di 1ora e 20minuti. Cinquantatreesimo nella classifica generale. Paola Rosolia seconda nella categoria master 25 femminile con il tempo di 1ora e 18 minuti e settima in classifica generale femminile. E poi Giuseppe Catanzaro, terzo nella categoria ragazzi maschile con il tempo di 1ora e 10 minuti. Per lui ventisettesimo posto in classifica generale.

