Fortitudo, si prepara il futuro tra le conferme e le partenze

Ciani sì, Mayer pure, conferma di Lorenzo Ambrosin, probabile di Marco Evangelisti, forse Amir Bell ed avanti tutta per un'altra stagione. Il presidente Salvatore Moncada ha le idee chiare e pure i conti.

Un milione di euro da investire per un altro campionato di serie A2. Anche se in quello appena concluso non sono arrivati i playoff, Moncada si è comunque divertito e vuole continuare a farlo per i tifosi. «Il contesto economico in cui viviamo - ha spiegato - è noto, nonostante tutto non riesco a pensare alle mie domeniche senza la pallacanestro. La serie A per Agrigento è un lusso - aggiunge - ma ogni volta che sono al palazzetto incrocio il mio sguardo con quei tifosi, appassionati di basket, che credono in me ed è per loro che vogliamo andare avanti».

Giornata importante in casa Fortitudo. Il patron Salvatore Moncada e il direttore sportivo Cristian Mayer, nel corso di una conferenza stampa, hanno svelato i progetti per la prossima stagione.

Nel ripercorrere l'andamento di quella passata, il presidente biancazzurro ha sottolineato come il bicchiere sia mezzo pieno: «Siamo stati in linea con le aspettative anche se quest'anno non abbiamo centrato i playoff. L'obiettivo primario della società è focalizzato sull'efficienza economica e dunque, in questo senso, chiedere di più appare difficile».

