Volley, esordio travolgente per la Seap Aragona. A Ladispoli c'è in palio la finale

Ottimo esordio nei play-off di serie B2 per la promozione in terza serie della Seap Pallavolo Aragona. La squadra di coach Paolo Collavini si è aggiudicata gara1 in casa, al Palasport "Pippo Nicosia" di Agrigento, battendo 3 set a 0 il Volley Ladispoli, terzo classificato nel girone G.

La gara di ritorno è in programma domani alle 17, al Pala "Panzani" di Ladispoli. Se la Seap Aragona dovesse vincere anche gara 2, si qualificherebbe per la finale contro la vincente dell'altra semifinale Orsogna Chieti - Castellana Grotte Bari, con le pugliesi che hanno vinto la prima gara 3 a 1.

In caso di vittoria del Volley Ladispoli, la qualificazione è rimandata a gara 3 in programma mercoledì 29 maggio, alle 20:30, al palasport «Nicosia» di Agrigento. La Seap Aragona è riuscita a battere il Ladispoli grazie ad un perfetto gioco di squadra e alla superlativa prestazione della centrale Ambra Composto, della schiacciatrice Ilenia Cammisa e della palleggiatrice Martina Baruffi.

Al match hanno assistito oltre 400 spettatori. Tifosi calorosi e correttissimi che hanno incitato le padrone di casa per tutta la durata della partita.

La Seap Aragona è scesa inizialmente in campo con la formazione tipo: Baruffi in regia, Biccheri opposto, Composto e Macedo centrali, Cammisa e Do Nascimento martelli ricevitori, Marangon libero. In alcuni momenti topici della gara, la schiacciatrice Falcucci ha sostituito Biccheri. La mossa di coach Collavini si è rivelata azzeccata e decisiva per le sorti finali del match.

