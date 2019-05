La campionessa e la suora con l'amore per la pallacanestro, la storia di due sorelle di Canicattì

Sportive per passione sino all'ultimo ma da adulte con scelte diverse improntate alla fede. È questo il destino delle sorelle Ilaria ed Oriana Milazzo che lo sport lo hanno masticato sin da piccole trasmesso dal papà Michele e dagli zii che hanno avuto il calcio nel sangue.

Ad unire le sorelle Milazzo di Canicattì è stato la pallacanestro con eccellenti risultati anche a livello agonistico. Ilaria, 25 anni play-maker, gioca in serie A-1, è il capitano della Pallacanestro Torino ed ha indossato anche la maglia della nazionale. Per lei è arrivato in questi giorni il riconoscimento come migliore giocatrice italiana di Lega.

La passione più radicale e forse inaspettata che comunque ne conferma il carattere forte e deciso l'ha dimostrata invece la sorella Oriana che a 28 anni nel monastero di Santa Chiara ad Alcamo ha preso i voti per diventare suora di clausura. Un percorso iniziato alcuni anni fa con la chiamata che le ha stravolto la vita.

