Canicattì, a Longo e Nimbone il Memorial Giudice

Circa 500 atleti al traguardo, ed una bella giornata di sport per la terza edizione del Memorial Claudio Giudice che si è svolto ieri a Canicattì. A vincere sono stati due giovanissimi atleti Elvanie Nimbona, 21 anni atleta del Burundi e tesserata per la Caivano Runners, e Dario Longo dell'Amatori Regalbuto.

La manifestazione è stata valida come quinta prova del GP regionale di corsa su strada e come seconda prova del Grand Prix regionale di Agrigento. Cinque giri da due chilometri ciascuno, il classico bastone con partenza e arrivo da viale della Vittoria di fronte la villa Comunale.

La manifestazione è stata ben organizzata dall'ASD Atletica Canicattì, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la "Fondazione Onlus La Clessidra - Claudio Giudice per la vita", cuore portante dell'evento. Nata nel 2016 per volontà dei genitori e della sorella di Claudio, giovane avvocato di Canicattì, scomparso all'età di appena ventotto anni, a causa di una forma rara di tumore, da allora la Onlus «corre» per chi soffre, ben consapevole che la lotta ai tumori è una gara contro il tempo e va corsa con il sostegno di tutti.

