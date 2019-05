Danza, l'accademia "Royal School" premiata a Ribera

Si è svolta a Ribera, presso la Sala Convegni «Emanuele e Giovanni Ragusa» del Comune, la cerimonia di premiazione da parte della Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) all'Accademia di danza Sportiva «The Royal Latin American School», diretta dai tecnici federali Ferdinando Marchese e Clara Brunetti, per la vittoria della ranking regione Sicilia danze in coppia, stagione agonistica 2018/2019.

La premiazione, con la consegna dell'attestazione del primo classificato su circa 180 club siciliani, all'associazione sportiva con sede a Canicattì e Ribera, è stata effettuata dal presidente Fids regionale Giovanni Gaglio e dal suo vice Giuseppe Pileri, provenienti per l'occasione da Palermo.

Contestualmente è stato consegnato dalle due autorità federali anche il bonus borsa di studio in denaro per tutti gli allievi competitori di danza in coppia che hanno contribuito a raggiungere questo prestigioso risultato. Presente tra le autorità locali, l'assessore allo sport Francesco Montalbano che ha rappresentato la città di Ribera facendo anche un intervento sulla promozione dello sport e sull'importanza della pratica sportiva agonistica per i giovani.

