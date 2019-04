Basket, quarto stop di fila per Agrigento. Trapani vince il derby e spera nei playoff

Quarto stop di fila per Agrigento che al PalaMoncada spreca la prima delle ultime due chance per centrare la post-season. Trapani invece fa suo il derby e mantiene vive le speranze di centrare i playoff.

Gli ultimi tre minuti di gara sono fatali per la squadra di casa, Clarke (fino a quel momento nessun canestro) si sblocca e la Fortitudo affonda, finisce 69 a 78.

Per i biancazzurri adesso, la partita di Rieti, l'ultima della stagione regolare, non ammette appello. Sul versante opposto, la compagine ospite, sospinta da un piccolo gruppo di supporters, vende cara la pelle tenendo testa per tutto il match e grazie alle straordinarie performances di Pullazi (16 punti), Renzi (15 punti), Ayers (14 punti) e Marulli (12 punti) porta a casa la vittoria.

Proprio l'elevata posta in palio rappresentata dal raggiungimento della post-season per entrambe le compagini, contribuisce immediatamente ad innalzare il ritmo della partita che si infiamma sin dalle prime battute. Apre le danze la tripla di Miaschi ma Bell e Ambrosin rispondono con la stessa moneta.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE