Imprenditoria agrigentina in lutto: è morto l’avvocato Gaetano Scifo

È morto all’età di 84 anni, durante la notte, Gaetano Scifo, imprenditore agrigentino impegnato soprattutto nei settori turistico-ricettivo e commerciale a cui si deve l’hotel Dioscuri a San Leone e il centro commerciale Città dei Templi a Villaseta. I funerali verranno celebrati lunedì alle 11 nella parrocchia della Divina Provvidenza di Via Manzoni.

Messaggio di cordoglio di Federalberghi Agrigento e della politica



«Federalberghi Agrigento, nelle persone del presidente Francesco Picarella e del vicepresidente Giovanni Sciacca, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del caro Gaetano Scifo, imprenditore di grande valore e figura di riferimento per il nostro territorio. La sua dedizione, professionalità e impegno nel settore turistico hanno rappresentato un esempio per tutti noi, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo dell’intero comparto alberghiero di Agrigento. In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto alla famiglia e agli amici, condividendo il loro lutto e la loro sofferenza. Il ricordo di Gaetano Scifo resterà sempre vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui». «Ricordiamo Gaetano Scifo come imprenditore illuminato e lungimirante - dicono gli onorevoli Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo - impegnato soprattutto nel settore turistico-ricettivo e commerciale, tra l’Hotel Dioscuri e il Centro commerciale “Città dei Templi”. Queste strutture sono stati punti di riferimento per il turismo e lo shopping in città, occasioni di miglioramento della qualità della vita e di lavoro per tanti agrigentini. Ne abbiamo apprezzato l’opera costruttiva e appassionata per la città. Mancherà al territorio. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia».