Il Tar salva il centro di recupero di Lampedusa per le tartarughe, annullato l’ordine di demolizione

Il centro di recupero delle tartarughe marine di Lampedusa potrà continuare a salvare le tartarughe caretta caretta. I giudici del Tar di Palermo hanno accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione del Comune di Lampedusa e Linosa.

Nel 1994 l’Ente locale, con un contratto concedeva per la durata di 30 anni, il diritto di superficie di un fondo di proprietà comunale in località Punta Sottile, a una ditta per la realizzazione di un impianto di acquacoltura destinato all’allevamento di specie ittiche, attività di ricerca sulle specie marine e servizi di formazione per addetti all’acquacoltura.

Dopo la realizzazione dell’impianto nel 2016 è stato stipulato un protocollo di intesa tra la società, l’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranee, l’università di Palermo, l’istituto zooprofilattico della Sicilia, il centro regionale di recupero per tartarughe marine, il consorzio pescatori di Lampedusa per la tutela, monitoraggio e salvaguardare delle tartarughe caretta caretta del Mediterraneo.