Menfi, è morto il ristoratore Vittorio Brignoli: tanti i vip nel suo locale sul mare a Porto Palo

È morto improvvisamente Vittorio Brignoli, ristoratore di fama internazionale, apprezzato da italiani e stranieri. Vittorio, bergamasco doc, aveva un noto ristorante - «Da Vittorio» - nella località balneare di Porto Palo, a Menfi.

Tante le personalità della politica, dello spettacolo e dello sport che apprezzavano la sua cucina. Da Mario Draghi a John Travolta a ministri italiani e stranieri. Qualche mese fa a rimanere estasiato dal panorama mozzafiato del suo ristorante affacciato sul mare è stato l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Menfi perde un uomo poliedrico, un maestro della ristorazione. Aveva compiuto 80 anni lo scorso 18 agosto.

Amava la Sicilia e la sua Bergamo, tanto che in inverno, per non dimenticare le sue origini, non poteva mancare a tavola la polenta. Si è spento a causa di un malore. La data dei funerali è da stabilire. «La comunità di Menfi - dice il sindaco Vito Clemente - è sconvolta per la perdita di un uomo che ha contribuito a far conoscere Porto Palo al mondo intero. Personalità di livello mondiale conoscono la nostra città anche grazie alle sue doti culinarie. Gli siamo grati per quello che ha fatto e sicuramente faremo qualcosa per ricordarlo. Adesso è il momento della preghiera. Ci uniamo al dolore della famiglia, io e tutta l’amministrazione comunale».