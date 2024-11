Museo Senna, patto d'amicizia tra Siculiana e Maranello

Dopo il legame consolidato con Imola, un patto di amicizia con Maranello. Sarà siglato dopodomani dal comune di Siculiana, in provincia di Agrigento, in occasione dell’inaugurazione della mostra-museo dedicata alle origini siciliane della famiglia del campione di automobilismo, Ayrton Senna.

«È un ulteriore passo avanti per la nostra comunità - osserva il sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito - che si propone come punto di riferimento per il mondo dei motori e della Formula 1 nel Mezzogiorno. Un accordo che è il riconoscimento del lavoro svolto per la nascita di Astro, realtà unica nel suo genere, capace di valorizzare il nostro patrimonio culturale e sportivo».

L’esposizione, che aprirà ufficialmente sabato alle 12, non è solo un omaggio a una leggenda dello sport ma, con la sua natura interattiva e tecnologica, un esempio di innovazione e promozione territoriale. La presentazione del museo dedicato al mito di Senna e alle sue origini siciliane è in programma dopomani alle 10. Oltre al primo cittadino interverranno coloro che hanno contribuito all’iniziativa, i giornalisti Anna Restivo e Giacinto Pipitone, che hanno condotto le ricerche d’archivio, e gli architetti Francesco Ferla e Salvatore Nigrelli, che hanno concepito l’esposizione nell’antica Torre dell’Orologio, edificio del XVII secolo, restaurato.