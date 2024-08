A Palma di Montechiaro sorgerà un cimitero islamico

A Palma di Montechiaro sono stati già effettuati dei sopralluoghi congiunti e i rappresentanti delle comunità islamiche hanno manifestato assenso alla concessione del suolo cimiteriale per creare il cimitero islamico. Fino ad ora, i migranti musulmani giunti cadaveri o deceduti in provincia sono stati trasferiti e seppelliti a Messina.

L’area ha già, ma dipenderà dalle esigenze, una possibilità di ampliamento. La prossima settimana, a Palma di Montechiaro, arriveranno 3 imam che stabiliranno come realizzare il cancello e le decorazioni e fra settembre e ottobre il camposanto sarà operativo.

Un centro richiedenti asilo verrà realizzato accanto all’hotspot di Porto Empedocle: inizialmente ospiterà una decina di migranti e per un periodo funzionerà in via sperimentale. Nell’area sono infatti già stati installati dei container che, se il centro andrà a regime, potranno ospitare fino ad un massimo di 60 ospiti. Sulle richieste di asilo, e sulle procedure accelerate di rimpatrio, saranno i giudici di Palermo a pronunciarsi.

L’hotspot di Porto Empedocle, costato circa 3 milioni di euro, è entrato in funzione sul finire della scorsa estate: è composto da 7 corpi con 4 unità abitative ciascuno e può ospitare 280 persone, capienza che può essere aumentata - ma fino ad oggi non è mai stato necessario - in base ai flussi migratori.