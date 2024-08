Introdotto il pass giornaliero che costa 5 euro: alla Scala dei Turchi boom di turisti e di incassi

Boom di prenotazioni per accedere alla Scala dei Turchi. Il Comune di Realmonte, che ha acquisito la proprietà dell’intera scalinata di marna bianca, monetizza il bene. Pass giornaliero di 5 euro. Gratis per i residenti. 1000 euro al giorno più assicurazione per gli shooting fotografici.

Le prenotazioni avvengono tramite un link che si trova sul sito del Comune di Realmonte e sono state affidate al nuovo ufficio “Scala dei Turchi” appositamente istituito allo scopo di valorizzare il monumento naturalistico, attrattore turistico dell’ente e consentirne lo “Slot” cioè la limitata fruizione a tempo secondo le prescrizioni tecniche di legge e quale indispensabile strumento di tutela, salvaguardia e controllo finalizzato ad una ordinata e rispettosa fruizione della scala.

Le prenotazioni possono avvenire, previo pagamento dell’importo stabilito. Si scarica un modulo, si compila, si firma e si trasmette all’ente.