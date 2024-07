Le meraviglie della natura in diretta: a Realmonte una telecamera riprenderà h24 la schiusa delle uova di una tartaruga Caretta Caretta

Chissà che emozione! Sarà possibile seguire in diretta, grazie a una webcam, la schiusa delle uova di una tartaruga marina Caretta caretta. Lo scorso 28 maggio la tartaruga ha deposto le sue uova vicino al lido Kaeso di Realmonte. L'associazione Mareamico, in collaborazione con il personale della riserva di Torre Salsa, gestita dal Wwf, in questo periodo ha custodito e monitorato il sito di ovodeposizione. Mareamico ha provveduto a far montare una telecamera web, che permetterà a tutti di seguire l’ultima parte della schiusa delle uova e l’arrivo in mare delle tartarughine.

Per seguire questo lieto ed emozionante evento basta collegarsi a un sito (clicca qui): è attivo h24.

IL VIDEO DELL'OVODEPOSIZIONE