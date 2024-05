Sciacca, muore per un malore Calogero Gulino: per anni è stato il volto di Peppe Nappa

Sciacca in lutto per la morte di Calogero Vincenzo Gulino. Aveva 78 anni. È stato lui il volto di Peppe Nappa, la maschera simbolo del Carnevale della cittadina agrigentino, per tantissimi anni. A stroncarlo un malore: trasportato in ospedale, è morto poco dopo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: «Per la nostra comunità oggi è una giornata triste. L’inaspettata notizia della scomparsa di Calogero Gulino ci ha lasciati increduli. Oggi per la nostra cittadina si chiude una pagina di storia. Vestito di verde ad interpretare con passione, allegria ed una affettuosa dose di testardaggine la maschera simbolo del Carnevale di Sciacca è sempre stato il buon Calogero. Per i più piccoli il nome di battesimo di Calogero era Peppe Nappa, per altri era Maccarruni», scrive Salvatore Monte.

Ex dipendente comunale con la passione per il Carnevale e per i viaggi, Calogero Gulino ha vestito i panni di “Peppe Nappa” con orgoglio ed assoluta infinita disponibilità. «Calogero ha rappresentato la nostra città ovunque, in tutto il mondo. Per chi come me lo ricorda sin da quando era bambino, Calogero era veramente “Peppe Nappa”, lui c’era da sempre». I funerali di Calogero Gulino saranno celebrati domani mattina alle 11 nella Basilica della Madonna del Soccorso di Sciacca