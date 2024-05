La reliquia di Livatino a Canosa, messaggio contro la mafia

Un reliquiario in argento, posato su due volumi. Gli stessi che hanno caratterizzato la vita del giudice Rosario Livatino: il Vangelo e il codice penale. All’interno, contornata da rami di palma simboli del martirio, una camicia a quadri consumata dalle macchie di sangue. Perché è la stessa che il giudice, proclamato beato da Papa Francesco tre anni fa, indossava quando la mafia lo ha assassinato nel 1990 ad Agrigento. Il reliquiario si trova a Canosa di Puglia, nel nord Barese, paese che segna l’ultima tappa del pellegrinaggio pugliese voluto per far conoscere la figura del giudice.

Leggi anche Agrigento, lungo la statale per Caltanissetta nasce un parco dedicato al giudice Livatino

«Livatino anche per la sua riservatezza è meno conosciuto a livello mediatico rispetto ad altri giudici», spiega il custode della reliquia, don Gero Manganello poco dopo il suo arrivo nella parrocchia di Gesù liberatore dove resterà fino a domani. «Il messaggio del giudice è quello di poter vivere in maniera diversa le nostre terre. La terra di Puglia - aggiunge don Gero - non è diversa da quella di Sicilia: sono terre tanto belle quanto martoriate dalla mentalità mafiosa. Per cui il messaggio da portare a tutti è che è possibile vivere in maniera diversa nelle nostre terre, ed è possibile cancellare la mentalità mafiosa e vivere veramente in maniera fraterna».