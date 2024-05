GDScuola fa tappa a Sciacca: incontri all’Istituto Don Michele Arena e al liceo classico Tommaso Fazello

Dai piccoli comuni ai grandi, dagli istituti di periferia a quelli simbolo delle province siciliane: GDScuola ha fatto tappa oggi a Sciacca. Il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, ha incontrato i ragazzi dell’Istituto Don Michele Arena e del liceo classico Tommaso Fazello, circondato dall’entusiasmo generale. Ad accogliere nelle due scuole il direttore sono stati gli alunni, gli insegnanti e i due dirigenti, Leonardo Mangiaracina e Daniela Rizzuto.

«Siamo sempre stati convinti - ha spiegato il direttore Romano - che il rapporto fra un quotidiano e le scuole sia fondamentale. Si fa formazione nelle scuole passando anche attraverso una buona informazione. È quello che vogliamo far comprendere agli insegnanti e soprattutto ai ragazzi, cioè la necessità e l’opportunità di sapersi informare su fonti credibili e affidabili. Che siano giornali, tv, siti, purché ci sia maturità e buon senso in un’epoca in cui con internet è complicato discernere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato».