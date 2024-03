Mandorlo in fiore, i gruppi folk sui treni della tratta Aragona-Agrigento

Agrigento come Gardaland: capace di intrattenere anche durante gli spostamenti tutti coloro che, in questi giorni, oggi soprattutto, hanno scelto di vivere l’edizione 2024 del Mandorlo in fiore. L’idea è stata del prefetto Filippo Romano e gli amministratori e organizzatori della kermesse l’hanno sposata.

A partire dal pomeriggio di venerdì e fino a tutt’oggi, Trenitalia in accordo con la Regione siciliana, ha messo a disposizione 38 collegamenti aggiuntivi fra Aragona Caldare e la stazione di Agrigento centrale. L’obiettivo è far in modo che tutti coloro che vogliono vivere i momenti del Mandorlo in fiore non abbiano difficoltà ad arrivare nella città dei Templi, né a perdere tempo per trovare parcheggio. E l’aria di sagra si respira già non appena si sale sul treno che da Aragona Caldare porta ad Agrigento centrale. E questo perché sui convogli c’è animazione folcloristica. Esattamente come i parchi a tema.

L’esperimento sta avendo un grande riscontro da parte di tutti coloro che hanno scelto di arrivare in città con il treno. Un’iniziativa che, visto il successo, non potrà che essere mutuata anche in occasione del 2025 per Agrigento capitale della cultura.