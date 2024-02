Carnevale di Sciacca, due date slittano per il maltempo: ecco come chiedere il rimborso dei biglietti

Il Carnevale di Sciacca slitta a causa del maltempo: le date del 10 e dell'11 febbraio, sabato e domenica prossima, sono state spostate a martedì 13 e venerdì 16. Questi ultimi sono due giorni lavorativi, non weekend, e pertanto l'organizzazione, che per l'evento aveva già venduto numerosi biglietti, ha comunicato che chi non potrà andare nei due giorni infrasettimanali potrà chiedere il rimborso.

La decisione è stata presa congiuntamente da enti e organizzatori. Restano invariate, al momento le celebrazioni di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024. Le nuove date della manifestazione saranno quindi: martedì 13, venerdì 16, sabato 17, domenica 18 febbraio 2024.

Come chiedere il rimborso

Tutti i ticket di ingresso giornalieri già acquistati per sabato 10 e per domenica 11 febbraio saranno automaticamente validi rispettivamente per martedì 13 e venerdì 16 febbraio. Chio non potrà andare nelle nuove due date, avrà la possibilità di chiedere il rimborso del biglietto entro il 12 febbraio direttamente presso il punto vendita dove si è effettuato l’acquisto oppure, per chi avesse acquistato il biglietto online, sulla piattaforma Ticketsms.it. C'è anche chi ha acquistato gli abbonamenti per i 4 corsi mascherati. Anche questi saranno ugualmente validi per le nuove date. E chi non ha ancora acquistato abbonamenti, potrà farlo fino alle ore 18 di lunedì 12 febbraio.