«Disegna tu il logo!», l'Ast aeroservizi lancia il concorso per lo scalo di Lampedusa

«L'iniziativa mira a coinvolgere attivamente la comunità scolastica, promuovendo l'arte e la creatività tra gli studenti - prosegue il direttore generale Parlavecchio -. Questa iniziativa si inserisce in un programma più vasto di investimenti e progetti tesi al miglioramento delle infrastrutture dell’aeroporto per offrire un servizio sempre più adeguato ai passeggeri. Questa da sempre è la nostra mission».

I disegni che saranno selezionati dalla commissione per ciascun ordine di scuola riceveranno come premio due biglietti per e da Palermo o Catania/Lampedusa. Il logo che sarà scelto sarà revisionato da un grafico professionista e utilizzato dalla Società.

Le scuole di Lampedusa interessate sono invitate a comunicare la loro partecipazione entro il 22 gennaio e successivamente a inviare gli elaborati in formato pdf entro il 23 febbraio. Una commissione giudicatrice valuterà attentamente tutti gli elaborati ricevuti. La decisione sarà basata su criteri come originalità, creatività e aderenza al tema. I vincitori delle tre categorie (primaria, secondaria di primo e secondo grado) e il primo assoluto saranno annunciati entro il 15 marzo. Il logo vincitore sarà revisionato da un grafico professionista per assicurarne la qualità e la praticità nell’uso. Una cerimonia di premiazione sarà organizzata nell'aerostazione per celebrare il talento degli studenti vincitori.