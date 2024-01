Giochi, a Licata vinto un jackpot di diecimila euro con Cinco

Inizia bene l'anno per una donna di Licata, in provincia di Agrigento: giocando a Cinco e spendendo soltanto 20 centesimi ne ha vinti diecimila. In Sicilia si tratta della seconda vincita, in pochi giorni, al gioco che offre un jackpot fisso ventimila euro tutti i giorni, tutto il giorno.

Chi ha conquistato il premio è una donna di 60 anni di Licata che si è aggiudicata un jackpot di diecimila euro acquistando biglietti per un valore di soli 20 centesimi e portando a casa il montepremi in sole 5 estrazioni.

Qualche giorno prima, un'altra donna aveva vinto in Sicilia, sempre giocando a Cinco. Una 54enne di Trapani si era infatti aggiudicata l’ambito jackpot di diecimila euro qualche giorno prima della fine dell’anno. La giocatrice ha acquistato biglietti per un valore di soli 20 centesimi e ha abbinato tutte le prime 5 carte estratte, asso di picche compreso.