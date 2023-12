Lampedusa, i migranti sbarcati nel 2023 sono aumentati del 200 per cento

Sono stati 112 mila, a fronte dei 40 mila del 2022, i migranti sbarcati a Lampedusa nel 2023, con un aumento di quasi il 200%. Il dato emerge dal bilancio tracciato, stamani, dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo che ha parlato di «impegno estremamente rilevante per la Questura e dell’intero Dipartimento».

«L’enorme afflusso di migranti è stato oggetto di massima attenzione da parte dell’ufficio investigativo. La Squadra Mobile, fra Lampedusa ed Agrigento, - ha ricordato il questore Tommaso Palumbo - ha fatto 7 decreti di fermo di indiziato di delitto per nigeriani, gambiani, sudanesi e bengalesi responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, associazione per delinquere finalizzata alla tortura, sequestro di persona a scopo di estorsione. Un altro importante risultato investigativo sono stati i 9 fermi a carico di altrettanti migranti per pirateria marittima. Innumerevoli poi gli arresti in flagranza di reato di quanti sono tornati sul territorio nazionale in violazione agli ordini di espulsione e respingimento».