Carnevale di Sciacca, via libera ai sei carri allegorici

Il Carnevale di Sciacca, edizione 2024, ha i suoi protagonisti. La commissione esaminatrice incaricata di valutare le proposte progettuali dei carri allegorici da ammettere alla manifestazione ha ammesso le sei presentate per la fascia A, tante quante ne prevede il bando.

Ammessa anche l’unica proposta presentata per la fascia B, ma l’associazione che si era fatta avanti ha deciso di non dare seguito all’istanza. La commissione ha valutato positivamente le istanze arrivate dalle associazioni per i carri di fascia A: La Nuova Isola con «Le false verità»; Nuova Arte 96 con «Vecchio cinema (in) paradiso»; La nuova avventura con «L’apparenza inganna»; La bomboniera con «La resa dei conti»; Anima e cuore con «Che… ne… vada la pena!»; Aurora 08 con «Ma che voice». A realizzare il Peppe Nappa, carro simbolo del Carnevale di Sciacca, sarà l’associazione Ripartiamo da zero. Il Carnevale di Sciacca 2024 è stato programmato in due fine settimana: sabato 10 e domenica 11 febbraio, e poi sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024.

(Nella foto di Giuseppe Pantano Massimo Napoli e Michele Coco al lavoro per realizzare il carro Le False Verità)

Un servizio completo di Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia in edicola oggi