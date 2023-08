La campionessa di kickboxing Gloria Peritore in vacanza nella sua Sicilia: tappa a Punta Bianca

È in vacanza nella sua Sicilia la campionessa mondiale di kickboxing Gloria Peritore, nata a Licata, ma da tempo residente a Roma. Sui social gli scatti di un incantevole scenario, mentre trascorre alcuni giorni di relax sulla scogliera di Punta Bianca, nell'Agrigentino. "Siciliana sono", scrive su Instagram pubblicando le foto con lo sfondo del mare e di meravigliosi tramonti. "Arrivederci mia Licata, felice di averti trovata più bella del solito, come meriti".

Gloria Peritore inizia a praticare sport a nove anni, quando comincia a giocare a pallamano proprio a Licata. A tredici anni le prime partite in serie B e fino ai diciotto anni in serie A2. Successivamente, la passione per la kickboxing dopo il trasferimento a Firenze per proseguire gli studi. Nel 2013 l’esordio tra i professionisti. Negli ultimi anni ha disputato diversi combattimenti a livello internazionale partecipando a eventi di livello mondiale come Bellator, Oktagon e K1GP. Nell'agosto del del 2020 arriva il grande traguardo: il titolo di campionessa mondiale ISKA nella categoria Flyweight vincendo contro la francese Ludivine Lasnier. Ma non finisce qui, perché Gloria Peritore, l'anno scorso, ha vinto il titolo mondiale WKU nei -55kg contro la greca Mariza Kor. A gennaio è anche passata alla boxe, sempre tra i professionisti, con l'esordio a marzo alla Milano Boxing Night.