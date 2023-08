«Troppi rifiuti», turista inglese lascia Agrigento dopo un solo giorno: il video è virale

Vacanze ad Agrigento finite subito per un turista inglese. "Troppi rifiuti" ha fatto sapere Federico Perez, che aveva deciso di trascorrere alcuni giorni in un b&b della Città dei Templi.

Non è andata come previsto e la sua brutta esperienza è diventata virale dopo un video inoltrato dal proprietario della struttura alberghiera al Codacons e pubblicato su YouTube. Adesso il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, sta cercando di rintracciare Perez per scusarsi e offrire a proprie spese il soggiorno.

"Domani mattina andrò via. Lascio le chiavi tra le 6 e le 7 del mattino. L’ingresso è sporco, pieno di odori, alcune persone che attraversano hanno paura. La città è sporca e la gente è poco educata. Una vergogna la mia esperienza qui" ha scritto il turista in un messaggio.

"Una situazione ormai ingestibile - il responsabile regionale del Codacons, Giuseppe Di Rosa -. Agrigento nel 2025 sarà Capitale italiana della Cultura, questi fatti non possono accadere".