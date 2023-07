Diritti dei minori e prevenzione nelle scuole con il Kiwanis a Canicattì

Bellissima giornata kiwaniana organizzata dal Club Parnaso di Canicattì, col patrocinio del Comune e con la collaborazione del Circolo di Compagnia della Città, per parlare di Diritti dei Minori nel mondo, in Europa e in Italia e anche dei minori stranieri non accompagnati e dei minori scomparsi.

Dopo i saluti della Presidente Rosalba Fiduccia, che ha brevemente parlato del Kiwanis e in particolare delle tre aree di service del Distretto Italia San Marino: Salute, Scuola, ambiente e sport, Diritti dei minori, è stato proiettato un filmato che ha evidenziato le varie attività di service portate avanti nell’anno sociale in corso.

Ha preso quindi la parola l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Gioachino Asti, che ha apprezzato il tema scelto per la conferenza e si è dichiarato disponibile alla collaborazione con il club anche per il futuro.

Si è entrati quindi nel vivo dell’argomento con il relatore C. Alessandro Mauceri, Lgt. Governatore della Divisione 6 Sicilia e Chair distrettuale dell’Area Diritti dei minori, che ha illustrato con precisione e dovizia di particolari la situazione dei minori nel mondo, auspicando un maggiore interesse e impegno da parte delle istituzioni soprattutto nei riguardi dei minori stranieri. Infine è intervenuto l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesco Giordano, che si è soffermato sulla situazione dei minori stranieri nella nostra città.

All’evento erano presenti tra gli altri i rappresentanti del Kiwanis Club di Agrigento e del Club E-Gialai (Palermo) e il Lgt. Gov. eletto e confermato della Div. 6 Sicilia, Calogero Prato.