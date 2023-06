Licata, nuova sede dell'associazione della polizia in memoria dell'ispettore Annalisa Cianchetti

Al commissariato di pubblica sicurezza di Licata è stata inaugurata la sede del gruppo Anps, l’associazione nazionale della polizia di stato, dedicata alla memoria dell’ispettore capo della polizia Annalisa Cianchetti, prematuramente scomparsa. Durante la cerimonia, alla presenza del vice questore Cesare Castelli, del presidente dell’associazione nazionale polizia di stato, dei familiari e di una rappresentanza di poliziotti, è stata scoperta anche una targa in ricordo della poliziotta.

Annalisa Cianchetti era “una donna, amante della vita e poliziotta per passione, entrata in amministrazione giovanissima è stata ispettore capo della polizia di stato – scrive la questura di Agrigento sulla propria pagina Facebook –, assegnata alla divisione anticrimine del commissariato di Licata e responsabile dell’ufficio minori. Da sempre si è occupata di reati in danno di minori e donne vittime di violenza, reati di violenza intrafamiliare; ha concorso a svariati progetti per contrastare il disagio giovanile, la dispersione scolastica, si è impegnata per la protezione e la tutela dell’infanzia, e per l’integrazione sociale. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti civili e di polizia”.

Avere dedicato la nuova sede dell’associazione ad Annalisa Cianchetti “vuole essere un segno tangibile di gratitudine e stima – si legge –, un tributo sentito e doveroso ad una collega speciale il cui nome non cadrà nell’oblio”.