Favara, morto "Zi Sariddru", fondatore del panificio Cannizzaro

"Oggi u Zi Sariddu Cannizzaro ha raggiunto la casa del Padre, continuerà a guidarci da lassù". Con questo messaggio sulla pagina il panificio Cannizzaro di Favara, nell'Agrigentino, ha dato il triste annuncia della morte del fondatore di un rinomato forno.

Si è spento stanotte all'età di 90 anni Rosario Cannizzaro, da tutti conosciuto come u Zi Sariddru. Il noto panificatore aprì il suo locale nel 1966, quando a Favara e in molte parti della Sicilia il pane si faceva ancora a casa o si portava al forno per farlo cuocere. Il panificio Cannizzaro, col suo prodotto finito, alleggerì il lavoro delle casalinghe favaresi del tempo.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo buono, molto attivo e appassionato del suo lavoro, un'eredità e un'arte, rinomata in tutta la provincia agrigentina, fatta di pane ma anche di biscotti al latte e di mandorla, di frollini, di dolci al pistacchio, di pizza e altri innumerevoli e artigianali prodotti da forno, che u Zi Sariddru ha sapientemente tramandato alle figlie, ai generi e ai nipoti.

