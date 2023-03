Cani, allevatrice di Agrigento porta a casa un terzo e un quarto posto da un evento mondiale

L’allevatrice agrigentina Giusy Terranova ha partecipato in Inghilterra al più grande evento cinofilo del mondo, il Crufts. Da oltre 14 anni, nelle campagne agrigentine, ha un allevamento, il Real Akragas di Mastiff (razza di cani conosciuti come i giganti buoni) e i Dogue de Bordeaux.

In Inghilterra ha portato con sé Jotuns e Hollisterm, rispettivamente un Mastiff maschio di 115 kg e il Dogue de Bordeaux di 60 kg. La giuria composta da allevatori specializzati nel settore e provenienti da ogni angolo del mondo, ha visionato con attenzione i due cani e l’allevatrice ha portato a casa il quarto posto con il suo Jotuns, contro 38 Mastiff e il terzo posto con il suo Hollisterm su 83 Dogue de Bordeaux.

La giuria ha premiato i due cani, per l’estetica e per tutti gli altri standard di razza più tecnici. I giurati si sono complimentati con Giusy Terranova anche per la dimestichezza e per il feeling con i propri cani, che ha dimostrato sul ring. Quest’ultimo, un elemento importante per la valutazione da parte dei giurati. La Terranova, ad Agrigento ha un allevamento di 16 cani tra Mastiff e Dogue de Bordeaux. «Sono emozionata - ha detto Giusy Terranova - per avere partecipato a questa competizione importante e di avere ottenuto questi pregiati riconoscimenti. Noi abbiamo queste due razze di cani, esenti da patologie ereditarie. Questo è un elemento importante. Sono felice di questo risultato, frutto di tanti sacrifici».

© Riproduzione riservata