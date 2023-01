Agrigento, dopo 4 anni torna la Sagra del mandorlo in fiore: ecco il programma

Riparte, dopo 4 anni di stop a causa della pandemia da Covid, il festival internazionale del folclore di Agrigento. La Sagra del mandorlo in fiore è giunta alla sua 75esima edizione. Si comincia il 25 febbraio e si andrà avanti fino al 12 marzo. I gruppi che prenderanno parte al festival sono: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Bulgaria, Cile, Croazia, Egitto, Georgia, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Corea, Malesia, Macedonia, Polonia, Romani, Serbia, Spagna, Thailandia e Uzbekistan.

Confermato anche il festival internazionale «I bambini del mondo», giunto alla 20esima edizione, che se prima rappresentava tradizionalmente il prologo, adesso diventa parte integrante della festa dall’inizio alla fine. I gruppi partecipanti, in questo caso, saranno quelli di Bulgaria, India, Corea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia.

La Sagra prenderà il via il 25 febbraio con il concerto di Francesco Buzzurro al teatro Pirandello. Dopo la Maratona della Concordia prevista per l'indomani, venerdì 3 marzo al teatro Pirandello ci sarà lo spettacolo «La magia delle fiabe» che sarà replicato sabato 4 marzo alle 18. Alle 21 al Palacongressi, il concerto del «Banco del mutuo soccorso» a cura del Parco archeologico Valle dei templi. E alle 21 una prima sfilata di gruppi focloristici in via Atenea.

Domenica 5 marzo l’apertura ufficiale del «Mandorlo in fiore» con il 65esimo Festival internazionale del folclore e il 20esimo Festival internazionale «I bambini del mondo»: alle 10 la «Grande sfilata» dei gruppi partecipanti con esibizione a mezzogiorno in piazza Cavour. Gli stessi gruppi si esibiranno in serata, dalle 20,30 in poi, al teatro Pirandello. Martedì 7 marzo, i gruppi, al tempio della Concordia, accenderanno il «Tripode dell’amicizia». La fiaccolata dell’amicizia è prevista invece per venerdì 10 marzo. Domenica 12 marzo sarà la giornata conclusiva con la tradizionale sfilata dei gruppi internazionali e dei «Bambini del mondo» da piazza Vittorio Emanuele al viale della Vittoria. Ci saranno anche le bande musicali, i carretti siciliani, i cortei storici e i gruppi folk regionali. Alle 15 lo spettacolo conclusivo ai piedi del tempio della Concordia con la proclamazione del gruppo vincitore e la cerimonia di premiazione.

