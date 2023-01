Sergio Criminisi, il fumettista agrigentino che ricorda Biagio Conte

Osserva il mondo e lo descrive attraverso le immagini. Le sue vignette contengono idee, esperienze, testimonianze. Le ultime postate sui social sono state condivise più e più volte perché hanno dentro tutto l’amore per Biagio Conte. Lui è Sergio Criminisi, fumettista, illustratore, docente di arte e immagini in una scuola di Acireale. E’ originario di Agrigento e per lavoro ha vissuto a Roma. Tante le sue esperienze all’estero.

E’ stato il fumettista nella nota trasmissione di Rai 1, “Il verdetto finale”. In una vignetta doveva rappresentare la storia della causa in tribunale e realizzarla mentre andava in onda. Il suo talento è stato apprezzato anche da alcune associazioni di ragazzi sordomuti che, con le sue illustrazioni, riuscivano a seguire le storie, come tutti. Ha lavorato anche per la Nato in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali.

Ora Sergio è di nuovo nella sua Sicilia, la terra dalla quale lui stesso dice di trovare ispirazione. “Attraverso le immagini cerco di cogliere la parte più profonda o satirica delle cose - spiega l’artista –.Nel caso di fratello Biagio ho semplicemente voluto descrivere cosa sente il mio cuore, cosa è stato per me e per tutti questo uomo straordinario. L’ho sempre seguito e, come dico nella mia vignetta, merita di essere santo subito e anche prima di altri, perché lo è già stato in terra”.

Disegnare e raccontare il mondo attraverso le immagini per Sergio Criminisi ora è un lavoro ma la sua passione arriva da bambino. Era piccolissimo quando riusciva a memorizzare ciò che guardava e poi a riprodurlo su carta fedelmente. “In questo momento tutti piangiamo per la scomparsa di Fratello Biagio e anche sotto forma di vignetta, che è l’arte a me più vicina – conclude Criminisi - ho voluto ricordare il grande uomo che è stato e che per noi continuerà ad essere sempre”.

© Riproduzione riservata