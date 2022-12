Sciacca, affetto da sordità si laurea in Economia: ha discusso la tesi con l'interprete Lis

Alessandro Ruffo, 24 anni, ha completato gli studi conseguendo la laurea in Economia all’università La Sapienza di Roma ed è il primo giovane sordo laureato di Sciacca. Una grande soddisfazione per Alessandro che ha dovuto superare, durante la fase centrale dei suoi studi, anche le difficoltà riguardanti il Covid che lo hanno costretto a tornare a Sciacca. Si è trasferito a Roma nel 2017, ha condiviso i primi anni dell’università nell’alloggio studentesco di via De Lollis insieme ad altri studenti sordi di differenti facoltà. Madrelingua Lis, Alessandro ha sempre fruito del servizio di interpretariato offerto agli studenti sordi dall’università La Sapienza.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giuseppe Pantano

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE