La cugina di Lady Diana compra casa a Palma di Montechiaro

Martine Spencer, cugina di Lady Diana Spencer, compra casa in Sicilia. A Palma di Montechiaro per l'esattezza, in provincia di Agrigento. Martine, che è anche molto somigliante all'ex moglie di re Carlo d'Inghilterra, ha acquistato una villetta in contrada Falcone, zona dalla quale è possibile ammirare uno dei più bei tramonti di Sicilia. Un panorama invidiabile da cui è possibile osservare la riserva naturale di Punta Bianca, Scala dei Turchi di Realmonte e il faro di Monterosso.

Palma di Montechiaro è stata fondata dalla famiglia Tomasi ed è conosciuta anche come la città del Gattopardo, perché qui sono state ambientate numerose vicende del romanzo Il Gattopardo, scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa tra la fine del 1954 e il 1957 (poi diventato film grazie alla regia di Luchino Visconti nel 1963).

Nel 2019 la cittadina agrigentina è stata scelta dagli stilisti Dolce e Gabbana per presentare la loro collezione.

