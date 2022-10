Canicattì, aperta al pubblico la cappella che ospita le spoglie del Beato Livatino

Da alcuni giorni l'associazione "Amici del Giudice Rosario Angelo LIvatino" attraverso soci e volontari sta sperimentando l'apertura alle visite su preventiva richiesta ed appuntamento della "Cappella Beato Livatino" dove riposano le spoglie mortali del Magistrato elevato agli onori degli altari.

Si tratta di un servizio aggiuntivo ed in via del tutto sperimentale che servirà soprattutto a consentire a quanti da fuori Canicattì vorranno avere la certezza di potersi raccogliere in preghiera al cospetto della tomba del Magistrato Beato.

I contatti per concordare la visita sono disponibili sul sito www.livatino.it, sui profili Facebook Rosario Angelo Livatino, agli indirizzi di posta elettronica dell'Associazione e naturalmente anche per telefono.

La prenotazione così come l'accesso alla Cappella sono del tutto gratuiti.

"Stiamo tentando di sperimentare questa formula di visite concordate -dice Giuseppe Palilla, compagno di liceo di Livatino e presidente dell''associazione a lui intestata- per dare ordine alla manifestazione del culto verso il nostro concittadino ed anche per consentire a tutti di organizzarsi per il meglio. Le uniche raccomandazioni che posso fare sono quella di concordare con il dovuto anticipo la visita così come di garantire la puntualità ed il mantenimento della prenotazione, per evitare ripercussioni negative a cascata. In ogni caso ed in maniera assoluta non c'è nulla da pagare".

La mattina del 29 ottobre, seconda solennità liturgica del Beato Livatino, e nelle giornate dell'1 e 2 novembre la Cappella che si trova nel cimitero comunale di Canicattì entrando dall'ingresso principale resterà aperta con orari di diversa articolazione.

"Mi permetto di ricordare ai cittadini ed ai fedeli che l'associazione "Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino -conclude Palilla è aperta ad ogni forma di collaborazione con i Cittadini ed il territorio e per quanti lo desiderano possono presentare richiesta di adesione scaricando il modulo all'indirizzo http://www.livatino.it/come.htm".

