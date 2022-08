Valle dei Templi, al concerto di Tommaso Paradiso giovane sale sul palco e chiede alla fidanzata di sposarlo

Tommaso Paradiso ha riempito, in ogni ordine e grado di posti, il teatro Valle dei Templi di Agrigento: ben 4.200 gli spettatori arrivati da ogni parte dell’isola. E’ con il cantautore romano, ex frontman del gruppo Thegiornalisti, che il festival «Il Mito» - organizzato dalla fondazione Valle dei Templi - è entrato nel vivo ed ha registrato un tripudio di consensi. Durante le due ore di concerto, pienissime di cuore ed entusiasmo, sul palco c’è stato un fuori programma, protagonisti due ragazzi del pubblico: il giovane Simone Mancuso ha chiesto alla fidanzata Alessia di sposarlo. Una proposta di matrimonio che Paradiso ha suggellato dedicando loro il brano «Tutte le notti». Agrigento, adesso, attende, per il primo settembre, il concerto della cantautrice e produttrice discografica Elisa.

© Riproduzione riservata