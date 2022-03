La Scala dei Turchi all’Eurovision 2022, rappresenterà la Sicilia tra le bellezze italiane

La Scala dei turchi di Realmonte all’Eurovision 2022, la competizione musicale che quest’anno si svolgerà in Italia grazie alla vittoria dei Màneskin lo scorso anno.

Dal 10 al 14 maggio ci saranno 40 paesi in gara e ogni singola esibizione sarà anticipata da un video promozionale di circa 40 secondi che mostra le bellezze italiane. Tra queste, per la Sicilia, ci sarà la Scala dei Turchi. Le registrazioni di questi video-clip sono in corso e verranno mandati in onda durante le 5 serate della manifestazione. Lo slogan sarà “The sound of beaty - Il suono della bellezza”.

Tra i luoghi scelti per girare i videoclip promozionali figurano Perugia, la Cascata delle Marmore a Terni, Merano, il MART di Rovereto, Cortina d’Ampezzo e la Spiaggia del Frate, sita all’interno del Parco del Conero, in provincia di Ancona (Marche), la Reggia di Caserta, Burano (Venezia), Procida (Napoli), Castel del Monte in Puglia e la Scala dei Turchi in Sicilia.

